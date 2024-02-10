В России захотели изменить правила охоты

Депутаты Приморского края предложили внести изменения в правила охоты, чтобы запретить использовать собак и тепловизоры. Об этом сообщает KP.RU.

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С предложением пересмотреть правила охоты депутаты обратятся в федеральное Министерство природных ресурсов. Однако сначала детали проекта будут проанализированы вместе с охотпользователями, экспертами, а также природоохранными организациями.

По словам Сергея Арамилева, генерального директора центра «Амурский тигр», такие изменения обоснованы тем, что такие устройства, как тепловизоры, существенно облегчают работу браконьерам и приводят к истощению животных ресурсов. Кроме того, в ночное время службам контроля и надзора достаточно сложно выявлять таких людей. Зафиксированы случаи, когда браконьеры вместо животных подстреливали людей.

Алексей Суровый, начальник управления охотнадзора Приморья, объясняет необходимость изменений тем, что есть моменты, которые просто-напросто еще не урегулированы. Хотя существуют ограничения на использование световых приборов в ночное время, тепловизоры в них не предусмотрены. Также нужно ввести ограничения на использование оружия большого калибра либо предусмотреть возможность уменьшения сроков охоты.