Минтруд предлагает расширить список профессий для альтернативной службы

Минтруд предложило в 1,5 раза расширить список профессией и должностей для альтернативной службы во время осеннего призыва. Об этом сообщает ведомство.

«Минтруд представил обсуждение проект приказа, который расширяет перечень профессий и должностей для прохождения альтернативной гражданской службы», — говорится в тексте сообщения. Его приводит «Интерфакс».

Отмечается, что Минтруд предлагает включить в список профессий для альтернативной гражданской службы 76 позиций, увеличив его почти в двое. Ведомство предлагает внести изменения перед осенним призывом.