В российском регионе студенты массово ушли с лекции Мизулиной

Студенты Казанского федерального университета массово покинули зал во время выступления главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной. Видеозапись, изначально опубликованную изданием «Гроза» (признано в России иностранным агентом), разместила «Газета.ру».

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На кадрах видно, как группа людей покидает зал, когда на сцене находится Мизулина.

На встрече со студентами Мизулина поспорила с одним из них об уехавших из страны россиянах, практике написания доносов и использовании нецензурной лексики в искусстве. Короткие видеоролики опубликовал Telegram-канал «КазаньДА».