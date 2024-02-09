«Уральские авиалинии» приостановили рейсы из Москвы в Баку

«Уральские авиалинии» приостановили полеты из Москвы в Баку до 17 февраля из-за отсутствия разрешения со стороны авиационных властей Азербайджана. Об этом «РБК» сообщили в Росавиации.

Об отсутствии разрешения на полеты авиакомпания узнала утром 9 февраля, когда из аэропорта Жуковский должен был вылететь самолет. Данная ситуация стала неожиданной для авиакомпании, поскольку назначение для полетов и технические возможности для выполнения рейсов у нее есть.

«Причину такого решения авиавласти Азербайджана не уточнили. Причин для отказа нет, так как Уральские авиалинии — назначенный перевозчик, обладающий всеми правами и не имеющий никаких ограничений для осуществления перевозок», — добавили в «Уральских авиалиниях».