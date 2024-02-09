Боярский перенес операцию на сердце
Народный артист РСФСР Михаил Боярский перенес плановую операцию на сердце. Об этом сообщает «Mash на Мойке».
Отмечается, что операция прошла в Мариинской больнице. Согласно информации источника, процедура прошла успешно, Боярский уже был выписан. Всего он провел в больнице три дня.
Напомним, что о плановом осмотре Боярского сообщили в Театре имени Ленсовета еще 6 февраля. Тогда представители театра подчеркнули, что все спектакли с участием артиста сохраняются без замен — ближайший выход Боярского на сцену должен состояться 20 февраля.
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