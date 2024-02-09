Боярский перенес операцию на сердце

Народный артист РСФСР Михаил Боярский перенес плановую операцию на сердце. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

Отмечается, что операция прошла в Мариинской больнице. Согласно информации источника, процедура прошла успешно, Боярский уже был выписан. Всего он провел в больнице три дня.