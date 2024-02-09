Подросток из Уфы получил штраф за пропаганду ЛГБТ* из-за накрашенных черных губ

В Уфе школьник получил штраф за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ) после вечеринки со сверстниками. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

© Газета.Ru

Инцидент произошел на дне рождения одной из участниц. На кадрах, выложенных в соцсети, заметно, как подростки едут в лимузине. Они пьют танцуют и веселятся.

Один из гостей, 16 летний школьник, пришел на вечер в темной одежде и с черной помадой на губах.

После того, как видео появилось в соцсетях, молодой человек извинился и заявил, что накрасился ради «поднятия статистики».