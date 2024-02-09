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Народный артист Татарстана Альберт Асадуллин отдал мошенникам 2,3 млн рублей

Заслуженный артист РСФСР, народный артист Татарстана Альберт Асадуллин попался на уловки телефонных мошенников.

Народный артист Татарстана отдал мошенникам 2,3 млн рублей
© Российская Газета

75-летний артист обратился в полицию и рассказал, что лишился 2,3 млн рублей, передает "Фонтанка".

Несколько дней назад, 5 февраля, ему позвонил неизвестный, убедил в том, что он сотрудник банка, и внушил, что деньги артиста под угрозой. Асадуллин сделал несколько переводов на счета, номера которых злоумышленник ему продиктовал. Полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Советский и российский эстрадный певец Альберт Асадуллин родился в Казани в 1948 году. В 1975 году решил заниматься пением, почти сразу его пригласили в ВИА "Поющие гитары"на главную роль в рок-опере "Орфей и Эвридика". С ней "Поющие гитары" успешно гастролировали на протяжении пяти лет по всему Советскому Союзу.

В 1978 году он исполнял роль Тиля Уленшпигеля в рок-опере "Фламандская легенда", а через год - главную роль в рок-опере "Гонки".

Общество
Альберт Асадуллин
Республика Татарстан