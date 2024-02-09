Народный артист Татарстана отдал мошенникам 2,3 млн рублей

Заслуженный артист РСФСР, народный артист Татарстана Альберт Асадуллин попался на уловки телефонных мошенников.

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75-летний артист обратился в полицию и рассказал, что лишился 2,3 млн рублей, передает "Фонтанка".

Несколько дней назад, 5 февраля, ему позвонил неизвестный, убедил в том, что он сотрудник банка, и внушил, что деньги артиста под угрозой. Асадуллин сделал несколько переводов на счета, номера которых злоумышленник ему продиктовал. Полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Советский и российский эстрадный певец Альберт Асадуллин родился в Казани в 1948 году. В 1975 году решил заниматься пением, почти сразу его пригласили в ВИА "Поющие гитары"на главную роль в рок-опере "Орфей и Эвридика". С ней "Поющие гитары" успешно гастролировали на протяжении пяти лет по всему Советскому Союзу.