Оценены шансы наследников Мордюковой разделить имущество

Квартира народной артистки СССР Нонны Мордюковой не подлежит повторному разделу. Так шансы наследников актрисы перераспределить имущество оценила бизнес-юрист Анастасия Подгрудкова, передают «Страсти».

Согласно завещанию, квартира досталась сестре Мордюковой Наталье. Наследница оформила договор ренты на своих племянниц, а позже муж одной из них выкупил объект целиком. В феврале 2024 года вторая сестра Мордюковой Людмила и гражданская жена покойного сына Натальи Лилиана заявили, что квартира должна достаться сыну Лилианы.

По словам эксперта, у двоюродного внука актрисы практически нет шансов получить квартиру. Срок для оспаривания завещания составлял три года и уже прошел. Кроме того, термин «гражданская жена» отсутствует в законодательстве, поэтому при наследовании по закону гражданская жена не может вступить в наследство. То же самое касается раздела имущества — нельзя произвести раздел между гражданскими супругами.

Подгрудкова добавила, что в тексте завещания могут быть дополнительные детали, которые повлияют на дело. Однако перераспределение квартиры маловероятно.