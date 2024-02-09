В Петербурге завершили реновацию главного офиса "ВКонтакте" в Доме Зингера

Главный офис социальной сети "ВКонтакте" начал работу в историческом Доме Зингера на Невском проспекте после масштабного обновления, сообщила пресс-служба строительной и технологической компании в сфере коммерческой недвижимости Pridex, которая провел реновацию помещения.

© Пресс-служба социальной сети "ВКонтакте"

"Первый и главный офис социальной сети "ВКонтакте" начал работу в самом центре Санкт-Петербурга после масштабного обновления. Реновация штаб-квартиры компании в историческом Доме Зингера на Невском проспекте проведена всего за четыре месяца", - говорится в сообщении.

"ВКонтакте" (входит в холдинг VK) - крупнейшая социальная сеть в России с ежемесячной аудиторией более 100 млн пользователей. Главный офис "ВКонтакте" уже 14 лет располагается в Доме книги - доме компании "Зингер", построенном в начале XX века. Проект реновации штаб-квартиры соцсети стартовал осенью 2023 года после того, как VK выкупила права аренды всего исторического здания. Дом Зингера, построенный в 1902-1904 годах, является одной из достопримечательностей города и носит статус памятника архитектуры

По данным строительной компании, благодаря реновации и открытию новых пространств, площадь офиса выросла почти на треть - до 4,4 тыс. кв. м, а количество рабочих мест увеличилось на 20%.

Обновленный офис "ВКонтакте" включает в себя эргономичные рабочие пространства, хот дески, шумоизоляционные "будки" для телефонных звонков, переговорные и мягкие зоны, а также большое количество мест отдыха. В рамках проекта увеличили число кофе-пойнтов с фреш-баром, создали спортивный зал, где в течение дня можно заняться йогой и поиграть на бильярде, организоваи лаундж-зону с библиотекой и массажный кабинет.

В рамках реализации проекта сохранены все исторические элементы здания, включая знаковый атриум - в нем впервые расположится кафетерий "ВКонтакте". Также к историческим, "петербургским" корням "ВКонтакте" отсылает выполненная вручную на стенах графика с историческими зданиями города.

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