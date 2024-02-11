Борис Корчевников отправился в зону СВО ради важной миссии

Артиста не остановили проблемы со здоровьем.

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41-летний телеведущий Борис Корчевников приехал в зону спецоперации с крестным ходом. Он вышел на связь из храма в землянке на херсонском направлении. Актер взял с собой иконы Георгия Победоносца, Александра Невского и Дмитрия Солунского.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Корчевников призвал неравнодушных молиться за воинов. Он отметил, что побывал во многих святых местах на планете — Иерусалиме, Вифлееме, на Афоне, в Киевских и Псковских пещерах.

«Но в этом крохотном подземном храме пережил такую близость Бога, словно Иерусалим, Афон и Синай тут сгустились вместе взятые», — признался гендиректор православного телеканала «Спас».

Борис собирается пройти крестным ходом вдоль всей линии соприкосновения. Молебны и литургии будут проходить в укрытиях и подземных храмах. Ожидается, что крестный ход продлится несколько недель, пишет «Глас».