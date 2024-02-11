Борис Корчевников отправился в зону СВО ради важной миссии
Артиста не остановили проблемы со здоровьем.
41-летний телеведущий Борис Корчевников приехал в зону спецоперации с крестным ходом. Он вышел на связь из храма в землянке на херсонском направлении. Актер взял с собой иконы Георгия Победоносца, Александра Невского и Дмитрия Солунского.
Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Корчевников призвал неравнодушных молиться за воинов. Он отметил, что побывал во многих святых местах на планете — Иерусалиме, Вифлееме, на Афоне, в Киевских и Псковских пещерах.
«Но в этом крохотном подземном храме пережил такую близость Бога, словно Иерусалим, Афон и Синай тут сгустились вместе взятые», — признался гендиректор православного телеканала «Спас».
Борис собирается пройти крестным ходом вдоль всей линии соприкосновения. Молебны и литургии будут проходить в укрытиях и подземных храмах. Ожидается, что крестный ход продлится несколько недель, пишет «Глас».
Напомним, в 2015 году Борис Корчевников перенес операцию на головном мозге. В прошлом году у него появились проблемы со слухом и речью.