Симоньян подвела итог разговора Карлсона с Путиным

Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону показало, что Россия готова к переговорам, но на своих условиях, заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале. По ее словам, дело в том, что победить россиян на поле боя невозможно.

«А для нас главное в интервью — Россия готова к переговорам, но на наших условиях. Потому что победить нас на поле боя невозможно», — написала она.

Комментируя значение интервью для самого Карлсона, Симоньян предположила, что журналист метит в большую политику. По ее словам, вопросы, которые он задавал российскому президенту, были озвучены именно для того, чтобы «пнуть конкурентов».