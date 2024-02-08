Супруга Панкратова-Черного рассказала о состоянии актера

Жена Александра Панкратова-Черного Юлия Монахова опровергла сообщения о том, что у народного артиста РФ якобы произошел сердечный приступ.

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Ранее она рассказала РИА Новости, что актер поскользнулся и повредил ребро, в настоящее время он находится дома.

— Александр Васильевич повредил ребра. Чувствует себя неплохо. Сердечного приступа не было, — цитирует ее агентство.

Александр Панкратов-Черный был экстренно госпитализирован с подозрением на инфаркт в Москве. Об этом 8 февраля сообщил Telegram-канал Shot. По его данным, знаменитость почувствовал недомогание еще 5 февраля в машине, когда возвращался домой в Раменки.