Военкор подаст в суд на Владимира Соловьева из-за оскорблений

Военный корреспондент Марат Хайруллин заявил, что подаст в суд на телеведущего Владимира Соловьева после того, как тот обвинил журналиста в пособничестве Украине из-за публикации карты с позициями российских военных частей и назвал врагом. Об этом военкор рассказал в своем Telegram-канале.

«Мы посоветовались, приняли решение подавать в суд на Соловьева. Обращаться в прокуратуру», — сообщил Хайруллин.

По его мнению, своими высказываниям телеведущий в его лице оскорбил участника специальной военной операции (СВО) на Украине. Военкор также заявил, что опубликованные им в открытом доступе данные не были секретными.

Критика Соловьева, возмутившая Хайруллина, Игоря Стрелкова (Гиркина), осужденного в 2024 году за призывы к экстремизму.