Лидеру рок-группы «Пилигрим» закрыли выезд из России

Как передает канал, конфликт между Ковалевым и Портнягиным разгорелся в 2022 году, когда музыкант опубликовал ролик и назвал блогера мошенником, жуликом и аферистом. После этого Портнягин подал в суд и потребовал от Ковалева публичного опровержения своих слов. Иск блогера был удовлетворен, и музыканта обязали в течение пяти дней после оглашения решения записать видео с извинениями. После отказа Ковалева выполнять условия Портнягин снова обратился в суд и добился запрета для него на выезд из страны.