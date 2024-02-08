«Дикая Мята»: фестиваль представил обновленный логотип, а также новый сайт

Лайн-ап фестиваля пополнился яркими представителями нео-фолка: «лампабикт», «Элли на маковом поле» и Green Apelsin, а дома в арт-кэмпе «Дикая Мята» украсили работы художников.

© Пресс-служба «Дикая Мята»

Мультиформатный музыкальный фестиваль «Дикая Мята» в 2024 году пройдет 14–16 июня на легендарном поле в Тульской области, давно ставшим местом притяжения для меломанов со всей страны. На три дня территория фестиваля превратится в большой город с шестью сценами, спортивными площадками, кафе, ресторанами, разными по тематике кемпингами, территорией детства, театрами и лекторием.

Фестиваль имеет собственную территорию, что позволяет организаторам постоянно развивать инфраструктуру, как собственными силами, так и при активной поддержке Правительства Тульской области, Министерства экономического развития. Мощеные дорожки, питьевые фонтанчики, душевые, освещение, современные дома и модули для проживания, студия звукозаписи, концертный клуб и даже бассейн. Территория фестиваля с 2022 года функционирует в круглогодичном формате, как арт-кэмп, принимая туристов со всей страны.

Фестиваль «Дикая Мята» представил обновленные логотип и сайт

«Дикая Мята» ежегодно меняет дизайн сайта, вносит изменения в логотип и создает новый образ главного оберега фестиваля - русалки Минты. В 2023 году фестиваль ввел новую традицию: для создания образа Минты, организаторы провели фотоконкурс, в котором приняли участие 500 посетительниц «Дикой Мяты».

- Каждый год мы мучали наших дизайнеров, требуя от них новый образ, который бы откликался у гостей фестиваля. Мы привлекали моделей, иллюстраторов, даже пользовались искусственным интеллектом. Но в 2023 году, разбирая фото с «Дикой Мяты» я понял, что более ярких, волшебных и красивых девушек, чем посетительницы фестиваля нам просто не найти. Поэтому теперь каждый год, мы будем выбирать Минту из числа девушек, которые приезжают к нам! А через 12 лет вы издадим календарь, где они будут собраны, - комментирует продюсер фестиваля Андрей Клюкин.

Обновился и логотип фестиваля, однако традиционно в основе символа соединены: русалка, музыка и, конечно, мята. И если русалка прошлого логотипа сидела на звуковой волне, которая также символизировала природный ландшафт, то новая русалка, состоящая из еле заметных контуров словно сливается с фестивалем, растворяясь в нем.

В арт-кэмпе «Дикая Мята» появилась галерея художественных работ

Уже второй год на поле фестиваля функционирует в постоянном формате арт-кэмп «Дикая Мята». На территории посажен яблоневый сад, регулярно появляются новые арт-объекты, работает библиотека, бассейн, массажный салон, кафе и концертный клуб, в котором два раза в неделю проходят выступления резидентов фестиваля и молодых музыкантов.

Пресс-служба «Дикая Мята»

Арт-кэмп «Дикая Мята» — это пространство, цель которой собрать и знакомить посетителей с тем, что происходит в современном искусстве. Так, часть домов, установленных на поле, носят названия музыкантов, а некоторые из них украшены граффити с изображением артистов, внесших большой вклад в развитие музыкальной индустрии. Теперь в арт-кэмпе появилась галерея художественных работ известного мастера декоративного искусства, народного художника и академика Российской академии художеств Валерия Малолеткова.

- Арт - кэмп «Дикая Мята» сейчас посещают не только музыканты, но и писатели, поэты, художники. Это традиция, которая сложилась еще в серебрянном веке. Рядом с нами музей-усадьба Поленово, дача Марины Цветаевой, где частыми гостями были и Пастернак, и Вересаев, и Гала Дали. Здесь писал свои картины Исаак Левитан. Реки, сосны, бескрайние поля – рождают вдохновение. Вот и Валерий Александрович передал несколько скетчей нашего арт-кэмпа, которые теперь можно увидеть на стенах барнхауса №1, где и останавливался этот замечательный художник, - комментирует Андрей Клюкин.

К лайн-апу фестиваля присоединились Green Apelsin, «лампабикт» и «Элли на маковом поле»

Каждый год «Дикая Мята» обновляет свой лайн-ап, открывая зрителям десятки новых ярких артистов. И сейчас многие хедлайнеры – это музыканты, для которых в своё время фестиваль стал первой большой сценой. В этом году зрителей ждет шесть сцен, на которых выступят более ста исполнителей разных музыкальных жанров.

Пресс-служба «Дикая Мята»

В этом году впервые на «Дикой Мяте» выступят проникновенные «Элли на маковом поле» и современный менестрель, инди-фолк исполнитель «лампабикт», ставшие большими открытиями в современном инди-фолк музыке. Также к фестивалю присоединилась дебютант прошлого года, фолк-певица – Green Apelsin, чье завораживающее выступление стало одним из открытий фестиваля.

Line-up 2024: Zoloto, Drummatix, Green Apelsin, Shortparis, polnalyubvi, Rita Dakota, Найк Борзов, Антоха МС, Лампабикт, План Ломоносова, СмешBand, Гудтаймс, Несладко, Операция Пластилин, Элли на маковом поле, Мытищи в огне, Билли Новик с песнями Егора Летова, The Starkillers, Минаева, Tardigrade Inferno, Драгни, Обстоятельства, Вадяра Блюз, Levandowskiy & Sche, Soltwine, Инкогнито, Xarista, Чемодан Гризли, Salvador, Blizkey, Лиза Матрешка, Gilead, ищикосьеву, ToT SamY, Terra, Breaking System, Пока Все Змеи Спят и многие другие.

«Дикая Мята» 2024 – это будет легендарно!

Стоимость билетов: от 1750 до 9000 рублей. Подорожание билетов – 19 февраля!

Билеты и подробная информация на официальном сайте «Дикой Мяты»: mintmusic.ru