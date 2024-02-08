Патриарх Кирилл утвердил лишение сана протоиерея Уминского

Как сообщали в Московской городской епархии 14 января, Епархиальный суд столицы постановил лишить протоиерея сана, поскольку посчитал его нарушившим «священническую присягу» (совершившим клятвопреступление), за отказ от исполнения патриаршего благословения читать молитву о Святой Руси за Божественной литургией».

Решение об этом принималось в отсутствие священнослужителя, так как он трижды не пришел на заседания церковного суда.

«Сегодня Святейшим Патриархом Кириллом было утверждено решение Епархиального суда Москвы о лишении сана протоиерея Алексия Уминского», — сказал собеседник агентства.