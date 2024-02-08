ТАСС: Патриарх Кирилл утвердил лишение сана протоиерея Уминского
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение Епархиального суда Москвы о лишении священного сана протоиерея Алексия Уминского. Об этом сообщил ТАСС источник в Русской православной церкви.
Как сообщали в Московской городской епархии 14 января, Епархиальный суд столицы постановил лишить протоиерея сана, поскольку посчитал его нарушившим «священническую присягу» (совершившим клятвопреступление), за отказ от исполнения патриаршего благословения читать молитву о Святой Руси за Божественной литургией».
Решение об этом принималось в отсутствие священнослужителя, так как он трижды не пришел на заседания церковного суда.
«Сегодня Святейшим Патриархом Кириллом было утверждено решение Епархиального суда Москвы о лишении сана протоиерея Алексия Уминского», — сказал собеседник агентства.
В течение последних 30 лет Уминский являлся настоятелем храма Живоначальной Троицы в Хохлах в центре Москвы.