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ТАСС: Патриарх Кирилл утвердил лишение сана протоиерея Уминского

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение Епархиального суда Москвы о лишении священного сана протоиерея Алексия Уминского. Об этом сообщил ТАСС источник в Русской православной церкви.

Патриарх Кирилл утвердил лишение сана протоиерея Уминского
© Парламентская газета

Как сообщали в Московской городской епархии 14 января, Епархиальный суд столицы постановил лишить протоиерея сана, поскольку посчитал его нарушившим «священническую присягу» (совершившим клятвопреступление), за отказ от исполнения патриаршего благословения читать молитву о Святой Руси за Божественной литургией».

Решение об этом принималось в отсутствие священнослужителя, так как он трижды не пришел на заседания церковного суда.

«Сегодня Святейшим Патриархом Кириллом было утверждено решение Епархиального суда Москвы о лишении сана протоиерея Алексия Уминского», — сказал собеседник агентства.

В течение последних 30 лет Уминский являлся настоятелем храма Живоначальной Троицы в Хохлах в центре Москвы.

Общество
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