Путин наградил Збруева орденом Александра Невского
Известный актер театра "Ленком Марка Захарова" Александр Збруев награжден орденом Александра Невского.
Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Орден вручается "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность".
Напомним, Александр Збруев - лауреат Государственной премии РФ и премии города Москвы. В Ленкоме он служит с 1961 года. Его можно было видеть в спектаклях: "Двадцать лет спустя", "До свидания, мальчики", "104 страницы про любовь", "Оптимистическая трагедия". Сейчас актер продолжает выходить на сцену в спектаклях "Ва-банк", "Женитьба" и "Вишневый сад".
Настоящую известность ему принесла роль Ганджи в советской мелодраме о школе "Большая перемена". Также он играл в картинах "Одинокая женщина желает познакомиться", "Ты у меня одна", "Все будет хорошо", "Батальоны просят огня".