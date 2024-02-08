Путин наградил Збруева орденом Александра Невского

Напомним, Александр Збруев - лауреат Государственной премии РФ и премии города Москвы. В Ленкоме он служит с 1961 года. Его можно было видеть в спектаклях: "Двадцать лет спустя", "До свидания, мальчики", "104 страницы про любовь", "Оптимистическая трагедия". Сейчас актер продолжает выходить на сцену в спектаклях "Ва-банк", "Женитьба" и "Вишневый сад".