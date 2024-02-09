Живущий 25 лет в США писатель Ник Перумов поддержал СВО

Российский писатель-фантаст Ник Перумов, уже 25 лет живущий в США, поддержал СВО на своей странице в соцсетях, пишет NEXTA.

«Жалки и достойны презрения те, кто сидя вдалеке от роковых событий, высокомерно обсуждают их с уютных диванов. Это правило я, само собой, применяю и к себе, иначе грош ему цена», — написал Перумов.

Писатель считает, что обсуждать «великую и страшную войну за воссоединение русских земель» имеют право солдаты, которые воюют сейчас на фронте, или жители приграничных регионов, которым на голову может упасть вражеский дрон. Сам Перумов убежден, что покинувшие Россию люди лишены морального права говорить о событиях, которые в данный момент происходят на их родной земле.

«Уехавшие — нет, они не имеют такого права. До тех пор, пока не вернутся», — резюмировал Перумов.