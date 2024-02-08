Трэш-блогер Reeflay вышел из колонии

Трэш-блогера Reeflay (настоящее имя — Стас Решетняк) перевели из колонии на исправительные работы за хорошее поведение. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В понедельник, 5 февраля, Ульяновский областной суд утвердил декабрьское постановление о переводе блогера из колонии строгого режима в исправительный центр в Ростовской области. Прошение подали адвокаты Решетняка. Администрация ИК-2 поддержала предложение: за время отбывания наказания стример получил 18 поощрений, а также обучился на швею и повара. Прокуратура пыталась оспорить решение, однако суд встал на сторону Reeflay.

Оставшуюся часть срока, более 3 лет, молодой человек будет отбывать в исправительном центре. По информации канала, у Решетняка были плохие отношения с другими осужденными в колонии.

Напомним, что в декабре 2020 года стример поссорился со своей девушкой Валентиной Григорьевой в прямом эфире в доме в Подмосковье. Он избил ее, облил холодной водой и выгнал на мороз, где пострадавшая умерла от переохлаждения. Reeflay не стал выключать трансляцию даже когда к нему приехали врачи скорой и полиция.