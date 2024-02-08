В 2024 году в России появится новая стипендия

В этом году для аспирантов и адъюнктов, которые заняты научной деятельностью, появится новая президентская стипендия. Ее размер — 75 тысяч рублей. Постановление о порядке назначения выплат подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин.

«По указу президента Владимира Путина, в 2024 году в России появятся стипендии для аспирантов и адъюнктов, проводящих научные исследования в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития страны. Стипендии будут присуждать ежегодно по результатам конкурсных отборов на срок от одного года до четырех лет», — рассказал Михаил Мишустин. Его слова приводит правительство РФ в Telegram.

Деньги будут поступать из федерального бюджета. 75 тысяч рублей будут поступать на счет каждый месяц. Чтобы получить выплату, научные руководители должны выдвинуть своих кандидатов. После этого будет конкурсный отбор, по которому будет решено, кто станет обладателем новый стипендии.

Мишустин отметил, что такая мера направлена на поддержку молодых ученых. Это позволит им в полной мере показать свои профессиональные достижения.