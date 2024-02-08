ФСБ введет пропускной режим на границе в Астраханской области

Федеральная служба безопасности России вводит пропускной режим на государственной границе, проходящей в Володарском районе Астраханской области, сообщает «Интерфакс». Представители ФСБ подчеркнули, что такое решение было принято с целью обеспечения необходимых условий для охраны границ России. Отмечается, что пропускной режим будет действовать на полосе, протяженность которой составляет пять километров.

С 15 февраля 2024 года на территории Володарского района Астраханской области в пятикилометровой полосе местности вдоль государственной границы и морского побережья вводится пропускной режим для въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону, — заявили в службе.

Представители ФСБ отметили, что с 15 февраля гражданам России и иным лицам понадобятся специальные разрешения на осуществление хозяйственной, промысловой и другой деятельности в приграничной зоне. Они будут выдаваться Погрануправлением. В службе напомнили, что такая деятельность должна осуществляться исключительно в светлое время суток.