ФСБ рассекретила данные о расправе над членами «Молодой гвардии» в 1943 году

ФСБ обнародовала копии протоколов допросов палачей Олега Кошевого, Любови Шевцовой и других участников подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия» в Краснодоне 8 февраля 1943 года ко Дню памяти юных героев-антифашистов (дату утвердили в ООН ). Деловая газета "Взгляд"

В опубликованных документах приводятся показания бывшего начальника немецкой окружной жандармерии капитана Эрнста Эмиля Ренатуса, отдавшего в 1943 году приказ об аресте, пытках, а затем о расстреле "молодогвардейцев", в том числе Кошевого и Шевцовой, и двух его подчиненных - жандармов Эриха Шредера и Отто Древитца, принимавших участие в казни. ТАСС