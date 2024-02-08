Мизулина вызвалась оплачивать обеды школьнику на Камчатке

Директор школы на Камчатке обвинила школьника в воровстве и пригрозила полицией за то, что тот доедал оставленные обеды в столовой. Узнав об этом глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина пообещала оплачивать обеды ребенку.

Отмечается, что парень спрашивал других учеников, будут ли они есть свои порции, и если те отказывались, то доедал их сам. Узнав об этом директор школы потребовала платить за лишнюю еду, пообещав в противном случае поставить его на учет в полиции, заявив, что не его «собачье дело», куда денутся недоеденные обеды.