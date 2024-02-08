Врач объяснил беседу Байдена с умершим канцлером ФРГ

Все через наушник, все надо читать, даже читать у него не получается, заготовленные вопросы. Это спектакль, который нам пытаются показать, что он дееспособный, все время репетируют, где все подставные, кроме самого Байдена, который постоянно беспомощен, потерян, не туда уходит. Наверное, это было бы весело, если не было так грустно. И только один Трамп кричит, что король голый, убирайте его. Уже мочи смотреть на это нет, — добавил Шуров.