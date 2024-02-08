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В российском регионе власти хотят поставить памятник Сталину

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов распорядился подыскать место в городе для установки памятника Иосифу Сталину, сообщает «Подъем». При этом он призвал горожан «вместе подумать» и о том, где будет стоять монумент, и о том, как он будет выглядеть.

В российском регионе власти хотят поставить памятник Сталину
© News.ru

По тому, как будет Сталин выглядеть и с кем он будет, нужно все-таки с народом посоветоваться, — сказал чиновник.

Он добавил, что личность Сталина вызывает очень много споров, есть люди, которых он обидел. Однако Кузнецов считает, что в целом «благодаря нему было сделано очень много».

Ранее монумент Сталину открыли в детском парке города Орлова в Кировской области. Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя событие, отметил, что вопрос об установке новых памятников и бюстов, в том числе Иосифу Сталину, является прерогативой муниципальных властей.

Кроме того, восьмиметровый памятник Сталину открыли в Великих Луках на территории опытного завода «МИКРОН». Актриса Мария Шукшина считает, что монумент призывает восстановить историческую справедливость и пробудить патриотические чувства граждан России.

В Тверской области установили бюст Иосифа Сталина на территории мемориала «Медное», посвященного жертвам репрессий. Руководитель комплекса Александр Чуносов назвал размещение памятника логичным решением.

Общество
Мария Шукшина
Дмитрий Песков
Сергей Кузнецов
Новокузнецк
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