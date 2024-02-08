Визитную карточку Путина 1990-х годов выставили на аукцион в Петербурге

На аукцион выставили визитную карточку президента России Владимира Путина 1990-х годов, когда действующий глава государства работал в Ленинградском городском совете народных депутатов. Об этом свидетельствуют данные аукционной площадки в Санкт-Петербурге.

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Сейчас визитную карточку действующего президента России участники аукциона готовы приобрести за 44 тысячи рублей.

— Визитная карточка Путина Владимира Владимировича. Советник председателя Ленсовета по международным связям, — говорится в подписи к лоту.

Помимо нее, торги ведутся по свидетельству о регистрации и внесении в государственный реестр, подписанный Путиным в качестве главы комитета по внешним связям местной мэрии. Сейчас за документ максимально предлагают 75 тысяч рублей. Аукцион по этим лотам состоится 11 февраля, говорится на сайте площадки.