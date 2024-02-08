Визитную карточку Путина 1990-х годов выставили на аукцион в Петербурге

Визитную карточку Путина 1990-х годов выставили на аукцион в Санкт-Петербурге
На аукцион выставили визитную карточку президента России Владимира Путина 1990-х годов, когда действующий глава государства работал в Ленинградском городском совете народных депутатов. Об этом свидетельствуют данные аукционной площадки в Санкт-Петербурге.
Сейчас визитную карточку действующего президента России участники аукциона готовы приобрести за 44 тысячи рублей.
— Визитная карточка Путина Владимира Владимировича. Советник председателя Ленсовета по международным связям, — говорится в подписи к лоту.
Помимо нее, торги ведутся по свидетельству о регистрации и внесении в государственный реестр, подписанный Путиным в качестве главы комитета по внешним связям местной мэрии. Сейчас за документ максимально предлагают 75 тысяч рублей. Аукцион по этим лотам состоится 11 февраля, говорится на сайте площадки.
Другую визитную карточку президента России времен его работы в Ленинградском горсовете народных депутатов в 90-е годы выставили на аукционе в Санкт-Петербурге в середине декабря. На начальном этапе максимальная ставка за лот составила 2,8 тысячи рублей.