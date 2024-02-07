Конюхов сравнил экспедицию на верблюдах в ОАЭ с путешествием во времени

Известный российский путешественник Федор Конюхов сообщил о завершении первой в истории совместной экспедиции России и ОАЭ на верблюдах. Он сравнил ее с путешествием во времени. Идея о такой миссии появилась в 2021 году во время знакомства с приморским предпринимателем Иваном Молчановым, написал путешественник в своем Telegram-канале.

© News.ru

Экспедицию назвали «Через Семь Эмиратов»: ее старт состоялся 27 января в пригороде Аль-Эйн эмирата Абу-Даби. В течение двух недель путешественники прошли через все семь эмиратов страны, конечной точкой маршрута стал городок Аль Саади эмирата Рас-эль-Хайма.

В состав российской команды вошли: Федор Конюхов, Иван Молчанов, Оскар Конюхов (руководитель экспедиционного Штаба), Павел Богачев и Яков Орлов. Караван состоял из 10 верблюдов: пять для участников из России и пять для местных погонщиков. Принимающей стороной в ОАЭ выступили Салим Джума Али и Мария Скоробогатько — владельцы фермы верблюдов, — говорится в сообщении.

Как отметил Молчанов, цели экспедиции были достигнуты, несмотря на довольно сжатые сроки. Он отметил, что миссия оказалась непростой, поскольку в день приходилось преодолевать 30-40 км, а лагерь в конце дня разбивали прямо в пустыне.

Последний раз я был в караванной экспедиции в Эфиопии и очень рад снова вернуться в пустыню, прикоснуться к традициям и обычаям хозяев этих мест. Путешествие на верблюдах — это путешествие во времени, — поделился впечатлениями Конюхов.