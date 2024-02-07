$90.68-0.5697.44-0.78
Войти в почту

Компанию, снявшую «Мастера и Маргариту», ограничат в госфинансировании

Продюсерской компании «Марс медиа», снявшей новый фильм по мотивам «Мастера и Маргариты», ограничат государственное финансирование. Как сообщает Mash, причиной стали заявления режиссера картины Михаила Локшина, который поддержал Вооруженные силы Украины.

Снявшую «Мастера и Маргариту» компанию ограничат в госфинансировании
© РИА Новости

По информации канала, совет Фонда кино вычеркнул «Марс медиа» из списков получателей финансирования, а также лишил статуса «лидера отечественного кинопроизводства» — по нему деньги могли выдать безвозвратно. Отметим, что на съемки «Мастера и Маргариты» в общей сложности потратили 1,2 млрд рублей, из которых половину средств выделил Фонд кино.

Проблемы возникли и у другой кинокомпании — «Базелевс». Ее основал режиссер Тимур Бекмамбетов, который после начала спецоперации уехал из России и продал свою долю в организации.

Напомним, что в «Марс медиа» раньше заявляли, что Локшин завершил свою часть работы над картиной еще осенью 2021 года, после чего вернулся в США. Остальной процесс работы над фильмом контролировали продюсеры.

Общество
Михаил Локшин
Тимур Бекмамбетов
2
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости