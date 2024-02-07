Снявшую «Мастера и Маргариту» компанию ограничат в госфинансировании

Продюсерской компании «Марс медиа», снявшей новый фильм по мотивам «Мастера и Маргариты», ограничат государственное финансирование. Как сообщает Mash, причиной стали заявления режиссера картины Михаила Локшина, который поддержал Вооруженные силы Украины.

По информации канала, совет Фонда кино вычеркнул «Марс медиа» из списков получателей финансирования, а также лишил статуса «лидера отечественного кинопроизводства» — по нему деньги могли выдать безвозвратно. Отметим, что на съемки «Мастера и Маргариты» в общей сложности потратили 1,2 млрд рублей, из которых половину средств выделил Фонд кино.

Проблемы возникли и у другой кинокомпании — «Базелевс». Ее основал режиссер Тимур Бекмамбетов, который после начала спецоперации уехал из России и продал свою долю в организации.