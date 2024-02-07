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Гендиректор МАГАТЭ Гросси прибыл на территорию Запорожской АЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл на территорию Запорожской АЭС. RT на русском

Отмечается, что Гросси прибыл на территорию ЗАЭС в сопровождении сотрудников миссии МАГАТЭ и представителей Министерства обороны России. Lenta.ru

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что не питает особых надежд на какие-либо изменения в обстановке в связи с визитом Гросси. По словам политика, бойцы ВСУ продолжат обстреливать инфраструктурный объект вне зависимости от поездки. Газета.Ru

Гендиректор МАГАТЭ Гросси прибыл на территорию Запорожской АЭС
© РИА Новости
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