Гендиректор МАГАТЭ Гросси прибыл на территорию Запорожской АЭС

Отмечается, что Гросси прибыл на территорию ЗАЭС в сопровождении сотрудников миссии МАГАТЭ и представителей Министерства обороны России . Lenta.ru

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что не питает особых надежд на какие-либо изменения в обстановке в связи с визитом Гросси. По словам политика, бойцы ВСУ продолжат обстреливать инфраструктурный объект вне зависимости от поездки. Газета.Ru