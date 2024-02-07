Умер композитор Важа Азарашвили, песни которого исполняли Кикабидзе и Гвердцители

Народный артист Грузии, композитор Важа Азарашвили умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщил Союз композиторов Грузии.

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"Скончался Важа Азарашвили", - говорится в сообщении Союза в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Азарашвили родился 13 июля 1936 года в Тбилиси. В 1961 году окончил Тбилисскую государственную консерваторию имени Вано Сараджишвили. В 1971 году начал преподавать в консерватории. В 1994 году Азарашвили стал художественным руководителем Государственной филармонии Грузии.

Его творчество отличалось жанровым многообразием. Азарашвили писал симфонические, камерно-инструментальные, эстрадные произведения, а также мюзиклы. Ему принадлежат оперетта "Девятый вал", балет "Хевисбери", концерты для скрипки, цикл пьес "Картины родного края". В 1976 году Азарашвили написал песню "Динамо, Динамо", которую посвятил победе футбольного клуба тбилисского "Динамо"над ереванским "Араратом" в финале Кубка СССР в 1976 году.

Песни Азарашвили пели такие исполнители, как Нани Брегвадзе, Гиули Чохели, Вахтанг Кикабидзе, Тамара Гвердцители, ансамбли "Орера", "Реро", "Иверия".