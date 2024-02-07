"Болезни Х" не существует, так как это всего лишь формула речи. Об этом сообщил академик РАН и заместитель президента РАО Геннадий Онищенко, назвав разговоры вокруг этой инфекции анекдотом. Москва24

По его словам, цивилизация на Земле построена так, что идет межвидовая борьба. Периодически происходят пандемии, они были ранее и не исключено возникновение новой. Онищенко предположил, что в будущем может случиться пандемия гриппа, оспы или коронавируса, но к «болезни X» он относится скептически. Вечерняя Москва