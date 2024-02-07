РЖД запретят высадку животных без хозяина из электричек

Замгендиректора заверил, что все необходимые корректировки будут в установленном порядке согласованы. Он также выразил уверенность в том, что никаких противоречий по данному вопросу не возникнет.

В РЖД начали поднимать вопрос о перевозке животных после случая, который произошел с котом Твиксом. История получила широкую огласку. Напомним, что 11 января по ходу следования поезда сообщением Екатеринбург – Санкт-Петербург проводница высадила кота из вагона в районе вокзала в Кирове. Как стало известно, он ехал в переноске по специальному билету, но позже выбрался из нее и ушел гулять по вагону. По словам проводницы, она приняла решение оставить кота на станции из-за того, что не смогла найти его владельцев. 20 января Твикс был найден мертвым. Петиция с требованием уволить выкинувшую Твикса проводницу набрала тысячи подписей.