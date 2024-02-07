РЖД запретят высадку животных без хозяина из электричек

Власти распространят запрет на высадку животных без хозяина на электрички
Замгендиректора РЖД Иван Колесников счел целесообразным распространить запрет высаживать животных без хозяина на электрички. Соответствующее заявление он сделал в Госдуме на заседании рабочей группы по совершенствованию правил перевозок пассажиров с животными в различных видах транспорта, передает РИА Новости.
Холдинг РЖД ранее принял решение запретить проводникам высаживать животных из поездов дальнего следования на улицу.
Колесников отметил, что реализация инициативы потребует проведения некоторого количества корпоративных процедур. По его словам, акционерами большого числа пригородных компаний выступают регионы, а не только РЖД.
Замгендиректора заверил, что все необходимые корректировки будут в установленном порядке согласованы. Он также выразил уверенность в том, что никаких противоречий по данному вопросу не возникнет.
«Действующие нормативные документы будут распространяться на все пригородные компании», – подчеркнул Колесников.
В РЖД начали поднимать вопрос о перевозке животных после случая, который произошел с котом Твиксом. История получила широкую огласку. Напомним, что 11 января по ходу следования поезда сообщением Екатеринбург – Санкт-Петербург проводница высадила кота из вагона в районе вокзала в Кирове. Как стало известно, он ехал в переноске по специальному билету, но позже выбрался из нее и ушел гулять по вагону. По словам проводницы, она приняла решение оставить кота на станции из-за того, что не смогла найти его владельцев. 20 января Твикс был найден мертвым. Петиция с требованием уволить выкинувшую Твикса проводницу набрала тысячи подписей.