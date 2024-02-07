Выход фильма «Мастер и Маргарита» увеличил спрос на роман в пять раз
Книжные сети, сервисы цифровых книг и маркетплейсы зафиксировали увеличение спроса на роман М.А. Булгакова «Мастера и Маргарита» в связи с новым фильмом Михаила Локшина. Об этом сообщают «Ведомости».
В сети «Читай-город — Буквоед» указали на почти пятикратный рост продаж книг в первую неделю после премьеры фильма в сравнении с таким же периодом 2023 года. Примерно о таком же увеличении показателя сообщили в сетях «Республика» и «Амиталь».
Семикратный рост продаж наблюдают в столичном книжном магазине «Москва». Приобретать данную книгу активнее начали и в магазине «Библио-глобус» (рост в 1,5 раза год к году).
Напомним, что кассовые сборы картины «Мастер и Маргарита» достигли 1 млрд рублей. Современная интерпретация, которую снял Михаил Локшин, представляет собой авторский взгляд на литературное произведение Булгакова. На экраны лента вышла 25 января.
Главные роли в данной кинокартине исполнили Аугуст Диль, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Клас Банг, Юрий Колокольников, Алексей Розин и Полина Ауг.