В России хотят законодательно разрешить употреблять продукты до оплаты

В России подготовили законопроект, предполагающий, что покупатели смогут употреблять продукты питания на территории торговых площадей до оплаты их на кассе. Об этом сообщают «Известия».

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Такая возможность появится в том случае, если у продукции будет упаковка и фиксированная стоимость, говорится в публикации. Инициатива принадлежит главе комитета по труду и социальной политике Ярославу Нилову.

Он указал на отсутствие в законодательстве прямого запрета на употребление продуктов питания до оплаты. Вместе с тем, как уточнил глава комитета, нет и соответствующего разрешения.

По словам Нилова, из-за недосказанности и неоднозначности трактовки действующих норм возникают конфликтные ситуации между покупателями и службами безопасности торговых сетей и магазинов. Подчеркивается, что поправки в закон «О защите прав потребителей» призваны устранить проблемы.

Эксперты, опрошенные изданием, по-разному отнеслись к инициативе. Некоторые считают, что она вряд ли получит поддержку в связи с необходимостью усилить меры контроля и наличием рисков. Другие полагают, что в этой мере ничего плохого нет.