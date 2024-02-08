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Карлсон улетел из России

Американский журналист Такер Карлсон покинул Россию в 4:15 по московскому времени. Об этом сообщил telegram-канал Mash, прикрепив фото из салона самолета, на котором видно американского журналиста.

Такер Карлсон улетел из России
© ТАСС/Zuma

«Такер Карлсон улетел из России — этой ночью в 4:15 рейсом Москва — Белград из Шереметьево», — сообщает Mash.

Предполагается, что прямо перед вылетом он анонсировал выход интервью с президентом России Владимиром Путиным, ради которого он и приезжал в Россию.

В США обеспокоились последствиями появления интервью Путина Карлсону

Ранее сообщалось, что Карлсона заметили в VIP-зале аэропорта Шереметьево. Очевидцы сфотографировали там человека, похожего на американского журналиста.

Общество
Владимир Путин
Аэропорт Шереметьево
Россия
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