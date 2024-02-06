Скончалась звезда сериала «Мухтар» Елена Сафронова

Скончалась звезда сериала «Мухтар» Сафронова
На 72-м году жизни скончалась актриса Елена Сафронова. Об этом сообщается на сайте Могилевского областного театра драмы и комедии имени Дунина-Марцинкевича.
Там отметили, что за 43 года работы в театре Сафронова «создала незабываемые яркие образы».
«Ушла из жизни Елена Ивановна Сафронова, артист драмы — ведущий мастер сцены, замечательный человек и профессионал своего дела. Она практически до последнего дня находилась на сцене. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — говорится на сайте театра.
Причина смерти не уточняется. Прощание с Сафроновой пройдет 8 февраля.
Напомним, что актриса играла не только в театре, но и в кино. В частности, она сыграла в фильмах «Мухтар. Новый след», «Семейный детектив» и «Охота на гауляйтера».
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