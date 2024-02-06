Скончалась звезда сериала «Мухтар» Елена Сафронова

На 72-м году жизни скончалась актриса Елена Сафронова . Об этом сообщается на сайте Могилевского областного театра драмы и комедии имени Дунина-Марцинкевича.

Там отметили, что за 43 года работы в театре Сафронова «создала незабываемые яркие образы».

«Ушла из жизни Елена Ивановна Сафронова, артист драмы — ведущий мастер сцены, замечательный человек и профессионал своего дела. Она практически до последнего дня находилась на сцене. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — говорится на сайте театра.

Напомним, что актриса играла не только в театре, но и в кино. В частности, она сыграла в фильмах «Мухтар. Новый след», «Семейный детектив» и «Охота на гауляйтера».