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Названа сумма штрафа виновнику гигантской свалки куриных яиц под Омском

Сумма штрафа за организацию огромной свалки куриных яиц в Омской области составляет от 5 тыс. для физического лица до 400 тыс. для юридического, пишет «Прайм» со ссылкой на пресс-службу Российского экологического оператора.

Накануне по пабликам Омска распространилась видеозапись, на которой зафиксировано огромное количество выброшенных на свалку яиц. Их цена в регионе достигает 200 рублей за десяток.

Глава РЭО Денис Буцаев отметил, что сброс отходов производства и потребления в водные объекты, в недра и на почву запрещен федеральным законом «Об охране окружающей среды».

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Чиновник уточнил, что обязанность по ликвидации незаконных свалок по закону возлагается на собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.

Вместе с тем, заметил Буцаев, в том случае, если удается установить конкретного виновника, обязанность возлагается на него.

По его словам, сумма штрафа сильно варьируется в зависимости от того, кто нарушил требования. Гражданам будет выписан штраф до 5 тыс. рублей, индивидуальным предпринимателям — до 50 тыс. рублей, юридическим лицам —- до 400 тыс. рублей.

Россельхознадзор и прокуратура Омской области в настоящее время ведут проверку соблюдения природоохранного законодательства и ищут «автора» свалки.

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