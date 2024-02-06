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Единственным владельцем КВН стал Александр Масляков-младший

Предприниматель Александр Масляков-младший стал единственным владельцем телевизионного творческого объединения «АМИК», которому принадлежит КВН. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Стал известен единственный владелец КВН
© РИА Новости

По данным агентства, до 2019 года акции ТТО принадлежали Александру Маслякову-старшему и его супруге Светлане Масляковой (51% и 49% соответственно). Затем родители выделили сыну половину пакета акций в целом.

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В этом году Масляковы приняли решение передать отпрыску вторую половину.

Напомним, что Александр Масляков-старший основал ТТО «АМИК» в марте 1990 года. Он пригласил в объединение молодых сотрудников Редакции программ для молодёжи Центрального телевидения.

В настоящее время компания занимается производством программы КВН.

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