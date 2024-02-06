Стал известен единственный владелец КВН

Предприниматель Александр Масляков-младший стал единственным владельцем телевизионного творческого объединения «АМИК», которому принадлежит КВН. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

По данным агентства, до 2019 года акции ТТО принадлежали Александру Маслякову-старшему и его супруге Светлане Масляковой (51% и 49% соответственно). Затем родители выделили сыну половину пакета акций в целом.

В этом году Масляковы приняли решение передать отпрыску вторую половину.

Напомним, что Александр Масляков-старший основал ТТО «АМИК» в марте 1990 года. Он пригласил в объединение молодых сотрудников Редакции программ для молодёжи Центрального телевидения.