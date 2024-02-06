В Нижнем Новгороде отменили спектакль «Эйнштейн и Маргарита»

В марте 2021 года Серебряков вернулся из Канады в Россию. По словам актера, за границу он уезжал для обучения детей. Актриса, попечитель фонда «Дети-бабочки» Ксения Раппопорт была исключена из попечительского совета фонда «Круг добра», соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Ксения Раппопорт в октябре 2021 года подписала письмо на имя главы государства с просьбой не распространять действие закона об иноагентах на благотворительные организации. В настоящее время в основном живет в Италии, напоминает «Радиоточка НСН» .