Вильфанд рассказал, откуда у циклонов появляются имена

Имя циклону «Ольга», как и другим подобным, придумали в Свободном университете Берлина, чтобы заработать денег, рассказал NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, там регистрируют каждый циклон, называют, а потом продают сертификаты всем желающим.

© news.ru

В профессиональной синоптической метеорологии не принято называть циклоны в нетропических широтах. Начало этому делу положил Свободный университет Берлина. Они каждому барическому образованию дают имя, регистрируют, а потом продают за относительно умеренную цену — от €200 до €300. Например, парень хочет удивить свою девушку. Он тратит €200 и дарит ей циклон, названный ее именем, — отметил Вильфанд.

Он добавил, что антициклоны стоят дороже, потому что они образуются реже. Однако, уточнил метеоролог, давать имена тропическим циклонам, а именно тем, которые образуются ниже 35 параллели северной широты, считается нормой. Дело в том, что они, в отличие от своих северных «коллег», никогда не сливаются с другими циклонами и, как правило, наносят очень сильный ущерб.

В тропиках это имеет смысл. Там барические циклоны — это персоны, индивидуумы, личности, если хотите. Они никогда не сливаются с другим тропическим циклоном. Они шествуют, нанося огромный ущерб всему, что попадается на пути, обладают огромной энергией, — объяснил научный руководитель Гидрометцентра.

Нетропические циклоны, по его словам, такими характеристиками не обладают. Вильфанд отметил, что их как правило бывает одновременно несколько, и они часто сливаются с другими, распадаются, а потом регенерируется.