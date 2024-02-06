Минюст пополнил реестр нежелательных организаций

Министерство юстиции РФ добавило в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, международное объединение профсоюзов промышленных рабочих IndustriALL. Об этом сообщается в материалах на сайте ведомства.