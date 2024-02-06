В Волгодонске похоронили погибших в авиакатастрофе в Афганистане супругов
В Волгодонске (Ростовская область) похоронили погибших в результате крушения самолёта супругов Анатолия и Анну Евсюковых.
Об этом сообщил депутат городской думы Алексей Брежнев.
«Евсюковых похоронили сегодня на кладбище в Волгодонске, где покоятся родители Анатолия Константиновича», — сказал он РИА Новости.
На прощание с ними, которое состоялось в церкви, пришло очень много людей, отметил собеседник.
26 января четверо россиян, находившихся на упавшем в Афганистане самолёте, прибыли в Россию.
Ещё два человека, которые были на борту Falcon 10, погибли в результате авиакатастрофы.