Бренд «Лэтуаль» закрасил радужные гривы единорогов на косметике

Сеть магазинов косметики "Лэтуаль" начали закрашивать упаковки продуктов бренда Unicorn Approve. Об этом сообщает Telegram-канала "Осторожно, новости".

© Газета.Ru

По данным издания, сотрудники розничной сети получили распоряжение скрыть радужные цвета. С помощью черного маркера они скрывают гриву единорога на всех упаковках косметики. Уточняется, что в некоторых случаях у него розовая грива, в некоторых — радужная.

Представитель одного из московских магазинов подтвердил журналистам информацию и рассказал, что распоряжение вышло после признания ЛГБТ-движения экстремистской организацией.

30 ноября 2023 года Верховный суд России признал экстремистским "Международное движение ЛГБТ" и запретил его деятельность на территории страны. Закон, установивший запрет на ЛГБТ-пропаганду среди российских граждан всех возрастов вступил в силу 5 декабря 2022 года.