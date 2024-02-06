Бренд «Лэтуаль» закрасил радужные гривы единорогов на косметике
Сеть магазинов косметики "Лэтуаль" начали закрашивать упаковки продуктов бренда Unicorn Approve. Об этом сообщает Telegram-канала "Осторожно, новости".
По данным издания, сотрудники розничной сети получили распоряжение скрыть радужные цвета. С помощью черного маркера они скрывают гриву единорога на всех упаковках косметики. Уточняется, что в некоторых случаях у него розовая грива, в некоторых — радужная.
Представитель одного из московских магазинов подтвердил журналистам информацию и рассказал, что распоряжение вышло после признания ЛГБТ-движения экстремистской организацией.
30 ноября 2023 года Верховный суд России признал экстремистским "Международное движение ЛГБТ" и запретил его деятельность на территории страны. Закон, установивший запрет на ЛГБТ-пропаганду среди российских граждан всех возрастов вступил в силу 5 декабря 2022 года.
В документе со ссылкой на Минюст РФ говорится, что "Международное общественное движение ЛГБТ" было создано в США в 60-х годах XX века "как часть политики ограничения рождаемости, наряду с прочим предлагающей поощрение нетрадиционных семейных отношений", а на территории России оно действует с 1984 года. Из документа следует, что в РФ установили 281 физическое лицо, пропагандирующее ЛГБТ-идеологию и участвующее в деятельности движения.