Глава Минобрнауки РФ объявил о запуске обновленной программы «Мегагранты»

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков объявил о запуске обновленной программы "Мегагранты" - проекта по международному сотрудничеству российских вузов и научных организаций. Обновление предполагает проведение конкурсных отборов и предоставление грантов по двум направлениям - финансирование научных проектов и поддержка молодых ученых. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе министерства.

Фальков отметил, что участникам будет предоставлено финансирование в размере до 100 миллионов рублей в год на срок до пяти лет и далее, при продлении субсидии по решению Совета, - 50 миллионов рублей в год на срок до трех лет. Второе направление предусматривает поддержку молодых перспективных ученых. Максимальный размер гранта составляет 15 млн рублей в год на срок до 2 лет (с возможностью продления еще на два года).