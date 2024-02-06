Глава Минобрнауки РФ объявил о запуске обновленной программы «Мегагранты»
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков объявил о запуске обновленной программы "Мегагранты" - проекта по международному сотрудничеству российских вузов и научных организаций. Обновление предполагает проведение конкурсных отборов и предоставление грантов по двум направлениям - финансирование научных проектов и поддержка молодых ученых. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе министерства.
Программа была модернизирована по поручению президента России Владимира Путина. Обновление предусматривает проведение конкурсных отборов и предоставление грантов по двум направлениям. Первое направление - финансирование научных проектов под руководством ведущих ученых, привлекаемых в университеты и научные организации России.
Фальков отметил, что участникам будет предоставлено финансирование в размере до 100 миллионов рублей в год на срок до пяти лет и далее, при продлении субсидии по решению Совета, - 50 миллионов рублей в год на срок до трех лет. Второе направление предусматривает поддержку молодых перспективных ученых. Максимальный размер гранта составляет 15 млн рублей в год на срок до 2 лет (с возможностью продления еще на два года).
Для объявления нового конкурса участники Совета по грантам правительства РФ утвердили проектные требования для девяти областей науки (математика, информатика, физика, химия, биология, биотехнология и науки о жизни, медицинские науки, сельскохозяйственные науки, науки о земле, гуманитарные и социальные науки, инженерные науки). Также совет определил требования к ведущим ученым для руководства научными проектами, значениям показателей научной деятельности и молодым ученым, желающим принять участие.