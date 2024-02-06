На выставке "Россия" стартовали Дни науки Республики Башкортостан

В течение трех дней, с 6 по 8 февраля, посетители павильона № 75 ВДНХ знакомятся с достижениями науки Башкортостана. 6 февраля проходит под знаком "Дня научных технологий", 7 февраля будет "День НОЦ", а 8 февраля - "День науки".

© Пресс-служба Евразийского НОЦ

В течение трех дней ученые Евразийского НОЦ рассказывают и показывают, как работает наука, как знания меняют мир, что нужно для того, чтобы стать ученым и исследователем.

Эта выставка требует активного включения, а не простого созерцания. Каждый посетитель сможет проявить себя как исследователь, изобретатель или знаток истории. Например, принять участие в лабораторных исследованиях и выделить ДНК из банана, построить башню-высотку, научиться определять качество лекарственных препаратов. Или собрать из предложенных деталей самолёт и мини электродвигатель.

На стенде посетители смогут поиграть в настольные игры, разработанные учеными и преподавателями Башкирского государственного медицинского университета. Узнать у ученых из Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы, что общего между водорослями и цианобактериями с космосом. Увидеть своими глазами "умную" спортивную одежду, разработанную учеными Уфимского государственного нефтяного технического университета для улучшения качества жизни. Одежда оснащена датчиками, которые отслеживают параметры здоровья, что позволяет людям контролировать самочувствие и получать предупреждения о возможных проблемах. Все университеты входят в периметр Евразийского НОЦ.

Проверить свои знания и кругозор можно, отвечая на интересные вопросы научных квизов и викторин. Понять суть научных исследований помогут выступления молодых ученых в формате Science Slam (соревнование в виде коротких выступлений ученых с рассказами о своих научных исследованиях в научно-популярной форме). Простым и доступным языком они объяснят слушателям, для чего разводить тараканов в космосе, почему полимеры способны улучшить жизнь людей и как еще эффективнее использовать ток.

На мастер-классе "Применение аддитивных технологий в биомедицине" ученые медицинского университета Евразийского НОЦ ответят на вопрос, можно ли заменить человека или его часть, а также расскажут о том, что делают математика и искусственный интеллект для здоровья человека.

Отдельным элементом выставочной экспозиции на три дня станет выставка Art&Science "Научное искусство в образовании", где представлены наукоёмкие арт-объекты, созданные студентами, преподавателями и молодыми учёными Уфимского нефтяного университета. Авторы представили свои научные изыскания в творческом ключе, раскрывая их красоту, эстетику и социальную значимость, в том числе через математические алгоритмы.

Кстати, именно при помощи математического алгоритма создана цифровая формула Евразийского НОЦ, впервые представленная именно в эти дни на ВДНХ. Математический алгоритм преобразовал ключевые показатели успехов Евразийского НОЦ в химическую формулу. В её основе норадреналин, окситоцин и цитрат натрия. Формула символизирует вкус к жизни, волю к победе, любовь к науке и счастье от свершения великих открытий.

Любителям палеонтологии и археологии на стенде также будет интересно - уфимские ученые покажут зуб шерстистого мамонта (Mammuthus primigenius), жившего около 30 тысяч лет назад. Артефакт был обнаружен на берегу Белой, вблизи Уфы.

Директор управляющей компании НОЦ РБ Наталия Латыпова уверена, что научный стенд Башкортостана станет одним из самых посещаемых.