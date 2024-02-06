Роспотребнадзор: Вспышка лихорадки денге в РФ исключена

«Специалисты Роспотребнадзора ведут мониторинг за ситуацией по случаям выявления лихорадки денге в Рио-де-Жанейро. <...> Вспышка лихорадки денге в России исключена. В пунктах пропуска через государственную границу задействована АИС «Периметр», позволяющая анализировать эпидемические риски и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой», – говорится в сообщении.