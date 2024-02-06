Роспотребнадзор: Вспышка лихорадки денге в РФ исключена
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) следит за ситуацией с распространением лихорадки денге в Бразилии, в России вспышка данного заболевания исключена. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Специалисты Роспотребнадзора ведут мониторинг за ситуацией по случаям выявления лихорадки денге в Рио-де-Жанейро. <...> Вспышка лихорадки денге в России исключена. В пунктах пропуска через государственную границу задействована АИС «Периметр», позволяющая анализировать эпидемические риски и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой», – говорится в сообщении.
Уточняется, что для выявления лихорадки денге в России учеными ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработаны высокоточные тест-системы для ПЦР-диагностики, с помощью которых определяются наличие или отсутствие вируса, а также вирусная нагрузка, вызванная данным заболеванием.
Вспышка лихорадки денге произошла в Рио-де-Жанейро незадолго до ежегодного карнавала, начало которого планировалось на 9 февраля 2024 года. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации.