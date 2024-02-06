Песков прокомментировал возможный запрет VPN в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России не принимали каких-либо решений о полном запрете VPN-сервисов. Об этом сообщает ТАСС.

© Unsplash

С 1 марта 2024 года в России вступит в силу запрет на популяризацию средств обхода блокировок в интернете, включая VPN-сервисы.

В Роскомнадзоре заявили, что с февраля 2020 года российские законы запрещают работу средств, помогающих обходить блокировки противоправного контента. В ведомстве отметили, что VPN-сервисы относятся к таким средствам, если при их использовании не ограничен доступ к запрещенным сайтам.

Песков подчеркнул, что речи о полном запрете VPN в России нет.