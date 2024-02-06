«Кремлевский шпион уже в Москве». Какая секретная миссия у Такера Карлсона в России?

Визит в Россию Такера Карлсона обсуждает весь мир. Передвигается американский журналист по Москве и заставляет нервничать заграничных политиков из-за своего желания встретиться с Владимиром Путиным. Чего же так испугался Запад? Попробуем разобраться.

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В Москве Такер Карлсон уже несколько дней, он впервые приехал в Россию. В столице нашей родины журналист не один, а вместе со своим продюсером. Целью приезда, по словам Такера, стало желание посмотреть на нашу страну.

Журналист остановился в отеле рядом с Кремлем. Оттуда он отправился посмотреть на центр Москвы. Такер побывал на ВДНХ и посетил 75-й павильон. Там он осмотрел стенды, посвященные российским регионам.

Затем Такера заметили посетители Большого театра в Москве. Он стал зрителем балета «Спартак».

Реакция Запада на визит журналиста в Россию

Американский журналист уже давно намерен взять интервью у Владимира Путина. Однако об этом через прослушку узнали власти США. Ему запретили это делать. На Западе началась настоящая истерика, после того как все узнали о приезде в Москву Такера Карлсона. Журналиста называют предателем и даже говорят о запрете въезда в США, пока не поймут цели Карлсона.

«Он предатель», – заявил бывший конгрессмен от штата Иллинойс Адам Кинзингер.

Однако свою позицию политик так и не объяснил. Известно, что журналист в своих передачах высмеивал Кинзингера. Сам Такер на реакцию соотечественников ответил, что они сумашедшие.

По словам политолога и бывшего журналиста The New York Times Джона Вароли, власти США боятся, что американский народ узнает правду о России из уст Такера Карлсона. По его словам, практически все информационное поле в США под контролем демократов.

По мнению политолога, они не хотят, чтобы американцы слушали Путина, ведь он может рассказать о своей просьбе не расширять НАТО.

Кто такой Такер Карлсон

Журналист один из самых влиятельных телеведущих в США. Он долгое время вел новости в прайм-тайм на Fox News. Однако меньше года назад его оттуда «попросили». Причиной стала критика Байдена и призыв к властям прекратить давать деньги на войну Украине.

«Демократы не хотят, чтобы вы имели хоть какое-то представление о том, куда делись 100 миллиардов долларов, которые они отправили Украине», - выражал свое мнение журналист.

Демократам Такер Карлсон не по душе уже давно. Он часто выражал противоположное мнение по отношению к ним и поддерживал республиканцев.

«Почему меня должно волновать, что происходит в конфликте между Украиной и Россией? Я сейчас серьезно. И почему я не должен болеть за Россию? Вообще-то я болею», - заявлял Такер в эфире.

Все говорит о том, что журналист не просто так приехал в Москву. Он также не отрицает возможность разговора с Владимиром Путиным.

Что говорит Кремль

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал приезд американского журналиста. Он отметил, что в Россию приезжает много зарубежных журналистов и это приветствуется.

Песков не подтвердил намерение Владимира Путина дать интервью зарубежным СМИ, но и вто же время не опроверг.

«Если оно будет реализовываться, мы вас проинформируем», - сказал пресс-секретарь президента.