Мизулина предложила запретить публикации о нападениях на школы

«Эксперты-психологи, которые с нами работают, однозначно говорят о том, что обсуждение этих тем в СМИ, особенно с кадрами убийств, погибших, того, как преступник идет по зданию, только провоцирует тех, кто задумывается об этих преступлениях, и даже тех, кто не задумывается», – сказала Мизулина.