Мизулина предложила запретить публикации о нападениях на школы
Член Общественной палаты Екатерина Мизулина предложила ограничить публикации в СМИ и телеграм-каналах, посвященные нападениям на школы. Об этом она заявила на встрече со студентами в Екатеринбурге.
«Эксперты-психологи, которые с нами работают, однозначно говорят о том, что обсуждение этих тем в СМИ, особенно с кадрами убийств, погибших, того, как преступник идет по зданию, только провоцирует тех, кто задумывается об этих преступлениях, и даже тех, кто не задумывается», – сказала Мизулина.
По ее мнению, телеграм-каналы ведут себя безответственно и «делают хайп на этой теме». При этом подростки начинают героизировать преступников, а затем и подражать им, уверена общественница.
В качестве конкретной меры она предложила принять этический кодекс для СМИ и других медиаресурсов. Впрочем, Мизулина признала, что пока обсуждение этой идеи не сдвинулось с мертвой точки. «ФедералПресс» напоминает, что ранее общественница раскритиковала крупные VPN-сервисы и рассказала об их возможной блокировке.