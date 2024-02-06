«Сердце остановилось»: мать троих детей умерла, когда узнала, что ее супруг погиб на СВО

"Мы ее еще не похоронили, а опека уже стучала в дверь. Но детей я никому не отдам. Нам надо понять, где их папа, жив он или мертв. Я надеюсь до последнего, что он живой. Я не верю, что он погиб, что дети остались без родителей", - подчеркивает женщина.